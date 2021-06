Madre pierde a su bebé de 5 meses por el covid: “Tenía el 80% de sus pulmones comprometidos”

“Todavía estamos muy impactados por todo lo que pasó. Pero sé que mi beba vino a dar una advertencia a las madres. Y la advertencia es: use siempre una mascarilla. No dejes que nadie se acerque a ti ni a tus bebé. No recibas visitas. Este virus es traicionero y puede matar a tus hijos”.

“Fue sólo después de esto que le hice la prueba de Covid a mi beba. Yo, básicamente, no creía que fuera positivo, pero me equivoqué. La prueba de ella también fue positiva”.

Sameque Vitória Góis, de 22 años de edad, afirmó que su hija había nacido prematura; no obstante, dijo que era una niña muy sana. “Yo misma no creía que el covid pudiera afectar a los niños, como lo hizo con mi hija”, dijo.