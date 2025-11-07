Asesinan a regidora del partido verde en Oaxaca.

La mañana de este jueves fue asesinada Guadalupe Urbán, regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, en la región de la Costa de Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en la comunidad de San Antonio Ocotlán, de donde era originaria la funcionaria. Guadalupe Urbán fue interceptada por sujetos armados cuando salía de su domicilio; los agresores dispararon directamente en su contra, causándole la muerte en el lugar.

La víctima se desempeñaba como regidora de Parques y Jardines por representación proporcional para el periodo 2025-2027.

Autoridades locales y estatales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen.

