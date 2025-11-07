Llega a México el presidente de Francia Emmanuel Macron.

Reciben a Emmanuel Macron presidente de Francia el Gobierno de México, por el canciller Juan Ramón de la Fuente transmitió un cordial saludo al presidente de la República Francesa, reafirmando los lazos de amistad y cooperación que unen a ambas naciones y da la bienvenida a nuestro país.

En visita de trabajo y se espera el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

