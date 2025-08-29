Azucena Uresti rabiosa con Fernández Noroña por exponer su casa.

La periodista Azucena Uresti, sin un solo Documentó o papeles aseguraba que Beatriz Gutiérrez Müller se mudaría a Madrid a un departamento en plena zona de lujo, algo que desmintió la misma esposa del expresidente López Obrador, quien también decían los opositores que estaba en Bolivia o la Cuba, otra falsa noticia.
Ahora, la misma Azucena Uresti se queja porque la exhibe Fernández Noroña que vivía en Reforma 77…
y lo peor: ella misma admite que sí vivió ahí.
Está muy molesta con este señalamiento.
No veo nada malo si vivió o vive, no es figura pública,.
El problema que no les gusta ser expuestos.
¿Ustedes qué piensan?
