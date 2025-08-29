“Me daría una enorme alegría contar con la presencia del presidente López Obrador en mi informe; sin embargo, entiendo y respeto profundamente su decisión de retirarse de la vida pública y política, llevándose consigo el cariño y gratitud de millones de mexicanos.”
Comentó la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo
Me gustaría que López Obrador venga a mi informe pero respeto su decisión.
“Me daría una enorme alegría contar con la presencia del presidente López Obrador en mi informe; sin embargo, entiendo y respeto profundamente su decisión de retirarse de la vida pública y política, llevándose consigo el cariño y gratitud de millones de mexicanos.”
Comments