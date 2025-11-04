Balacera en Guasave deja, 13 sicarios muertos y 9 personas rescatadas.

Enfrentamiento en Guasave deja 13 agresores abatidos y 9 personas liberadas: Omar García Harfuch.

Siendo aproximadamente a las 12:45 horas de este martes, elementos del Gabinete de Seguridad Federal fueron atacados por un grupo armado mientras realizaban patrullajes en la zona conocida como La Brecha, en el municipio de Guasave.

De acuerdo con información oficial, los agresores se encontraban ocultos bajo un puente y abrieron fuego contra el personal operativo. La reacción inmediata de las fuerzas federales derivó en un enfrentamiento que dejó como saldo:

13 presuntos delincuentes abatidos

4 personas detenidas

9 víctimas liberadas que permanecían privadas de la libertad

7 vehículos asegurados, además de armas largas y equipo táctico

Todo lo asegurado y presuntos delincuentes detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades federales destacaron que la acción forma parte de los operativos permanentes para combatir la delincuencia organizada en la región.

