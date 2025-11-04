No habrá impunidad en homicidio de político de Uruapan: presidenta.

La presidenta condena asesinato de Carlos Manzo y asegura que no habrá impunidad

La presidenta de México condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y expresó sus condolencias a su familia y seres queridos.

Hay investigaciones en curso, hubo detenciones y no habrá impunidad, afirmó al subrayar que el gobierno federal apoyó al presidente municipal desde que se tuvo conocimiento de las amenazas en su contra.

Asimismo, advirtió que existen personas que quieren usar el caso con fines políticos, y pidió respeto ante una tragedia que dijo, debe unir al país en la exigencia de justicia y no dividirlo.

