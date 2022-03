“Basta de decir que todo lo del pasado estuvo mal”, señala Carlos Salazar Lomelín al Gobierno de AMLO

El presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, dijo que es momento de que el Gobierno Federal termine con lo que llamó “el revisionismo” del pasado.

“Estos procesos de revisionismo deben de tener que tener un fin… ¿La actual administración lo ha hecho?… Ha buscado hacer ese revisionismo, pero creo que estamos exagerando el tiempo que le estamos dedicando a la revisión; yo creo que cuestionarnos que en México había corrupción, yo creo que está correcto; cuestionarnos la dimensión social que todo mundo estábamos teniendo, me parece correcto; me parece correcto también cuestionar si el modelo estaba siendo mucho más equilibrado, equitativo, todo eso es correcto. No podemos nosotros, en esos procesos de revisionismo atacar, como me ha gustado explicarlo, las manzanas podridas cortando los árboles, y lo que estamos buscando en esta administración es cortar los árboles; nos vamos a quedar sin árboles y sin manzanas… ya basta de estar diciendo que todo estuvo mal, yo creo que el tema, el tiempo para revisar nuestro pasado, debe tener un fin, ya”, aseguró Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.