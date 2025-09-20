Beatriz Gutiérrez Müller pide investigar quien realizo los amparos de hijos de López Obrador.

Beatriz Gutiérrez Müller pide que se investigue quien tramitó los amparos de hijos de López Obrador.

Los hijos López Beltrán han negado que ellos hayan tramitado ese amparo o que lo hayan autorizado.

El abogado Rodríguez Smith MacDonald también ha dicho que su identidad fue usurpada, que no interpuso esos amparos.

Beatriz Gutiérrez Müller pidió investigar el asunto, deslindar responsabilidades y puso atención en que se dejara de difundir informaciónes falsas.

Claudia Sheinbaum Pardo ha manifestado que no hay evidencia pública de que los hijos estén señalados en la investigación del huachicol fiscal por parte de la Fiscalía General de la República.

Qué irregularidades o puntos dudosos se han detectado

Las demandas de amparo no llevan la firma de los hijos de López Obrador.

Pueden ser promovidas por terceros o por personas que alegan actuar en nombre de otros, legales en ciertos casos bajo la Ley de Amparo, pero esto genera la posibilidad de suplantación de identidad o de montajes para uso político o mediático.

No se conoce que haya una orden de aprehensión vigente contra los hijos; los amparos serían preventivos ante una hipótesis de detención..

Así las cosas.

