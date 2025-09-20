Imagen de priista y panista con Hernan Bermudez.

Sale a la luz fotografía de Roberto Madrazo con Hernán Bermúdez y Javier Lozano

En redes sociales comenzó a circular una imagen donde aparece el exgobernador priista Roberto Madrazo Pintado acompañado por Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco detenido recientemente, y el político panista Javier Lozano Alarcón.

La fotografía ha generado comentarios y especulaciones sobre la relación entre los tres personajes, pues se da en un contexto de señalamientos y procesos judiciales contra Bermúdez, además de las críticas a la vieja clase política ligada al PRI y al PAN.

Ahí todos los opositores callan.

