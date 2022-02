Belinda estrena canción tras ruptura con Christian Nodal

En los últimos días el nombre de la cantante Belinda ha circulado de manera constante en los medios de comunicación. Primero fue la ruptura de su compromiso con Christian Nodal, después dio a conocer su sentir sobre el fin de su relación y más recientemente lanzó una nueva canción, misma que lleva por nombre Mentiras, Cabrón.

El fin de la relación entre Nodal y Belinda ha sido acompañada de un sinfín de comentarios y supuestos; sin embargo, también es cierto que casi a la par del anuncio, ambos intérpretes lanzaron dos sencillos, cada uno por su lado.

Primero fue Nodal, el viernes 18 de diciembre, con su tema Ya No Somos Ni Seremos, el cual los fanáticos han interpretado como una canción dedicada a su ahora exprometida. Un día después Belinda lanzó el demo de la canción Mentiras Cabrón, que se ha interpretado como una especie de respuesta a la de Christian, ya que también alude a un rompimiento amoroso.

“Creíste cuando te fuiste, que sin ti yo no podría, que no te superaría y siempre iba a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste. Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón, ya no”, dice un extracto de la letra interpretada por “Beli” al ritmo de música urbana.