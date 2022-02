Berlusconi desmiente boda con su novia Marta Fascina, 53 años más joven que él

“La relación de amor, estima y respeto que me une a la señora Marta Fascina es tan profunda y sólida que no hay necesidad de formalizarla con matrimonio. Los rumores que han aparecido en la prensa no son ciertos” , subrayó anoche Berlusconi en un comunicado después de que el diario “Libero” publicó que la pareja tenía la intención de casarse tras más de dos años de relación.

