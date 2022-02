Crisis de agua seca el segundo lago más grande en Irak

El lago Razzaza de Irak fue en su día una atracción turística conocida por sus bellos paisajes y la abundante pesca de la que dependía la población local. Ahora, los peces muertos se acumulan en sus orillas y los terrenos que antes eran fértiles se han convertido en un desierto estéril.

El lago artificial Razzaza, uno de los más grandes de Irak, experimenta una disminución significativa del nivel del agua y está siendo afectado por la contaminación y los altos niveles de salinidad.

You can observe the difference water level between 2000 and 2021 in Al Razzaza lake, it’s second biggest lake of #Iraq pic.twitter.com/MYOB4rOoRt

— Aqeel almansrawi (@AqeelAlmansrawi) November 16, 2021