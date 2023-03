Bertha María Alcalde es la actual titular de la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y también fue delegada de Bienestar en Chihuahua en sustitución de Juan Carlos Loera, quien pidió separación del cargo durante varios meses para contender por la gubernatura estatal, ha trabajado en acción nacional también pero eso lo callan. Esta vez no dejemos que hagan su voluntad, comparte esta noticia y llegue a toda la gente 4T, ellos quieren poner a la gente de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, eso no debe suceder. Se debe defender las instituciones de México. Www.elcambiodemexico.com

You may also like