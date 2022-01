Bolsa Mexicana de Valores cae 0.62% y abre 2022 en rojo

En contraste, los títulos de mayor variación a la baja fueron de la sociedad Value Grupo Financiero (VALUEGF O), con el 8.8%, la productora de bebidas no alcohólicas Organización Cultiba (CULTIBA B) con el -8.6% y la cadena de tiendas de equipamiento para el hogar Elektra (ELEKTRA) con el -5.82%.

You may also like