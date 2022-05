Bolsonaro aún no decide si asistirá a la Cumbre de las Américas

Pese a que Washington no ha divulgado la lista de asistentes, algunos voceros oficiales han dicho que los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no serán invitados porque Estados Unidos no los considera países democráticos.

La ausencia de Bolsonaro se puede sumar a la del presidente, Andrés Manuel López Obrador , quien ha amenazado con no acudir si Estados Unidos insiste en no invitar a todos los países del continente.

“Algunos dicen que (no voy porque) no seré recibido por Biden, pero todo el mundo quiere hacer negocios con nosotros porque dependen de nuestros alimentos para su seguridad alimentaria”, dijo al mencionar que Brasil es uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos y que la demanda por sus productos se disparó por la crisis de abastecimiento y la inflación provocada por la guerra en Ucrania.