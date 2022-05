Hepatitis infantil aguda podría estar vinculada al COVID-19: Estudio

The Lancet no descartó que las pruebas serológicas arrojen más casos de niños con hepatitis aguda grave e infección previa o actual por COVID-19.

La publicación establece que en el 72% de los niños con hepatitis aguda grave en el Reino Unido a los que se les realizó una prueba de detección se detectó un adenovirus y, de los 18 casos subtipados, todos se identificaron como adenovirus 41F , el cual no es frecuente y afecta principalmente a niños y pacientes inmunodeprimidos. Sin embargo, el adenovirus 41F no se ha notificado como una causa de hepatitis aguda grave.