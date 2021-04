Brasil supera las 350 mil muertes por COVID-19

Expertos aseguran que la grave situación de la pandemia en Brasil impactará en el corto plazo a los sistemas de salud de Brasilia, Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul y Río Grande do Sul, algunos de los cuales ya están colapsados y otros al borde de la crisis.

No obstante, en sitios donde se promueven las aglomeraciones, como las playas y los parques, el acceso está restringido, reglas que no fueron respetadas por varios cariocas este sábado que optaron por tomar el sol en las arenas de las icónicas Ipanema y Copacabana .