Tres mexicanos ganan premio Bafta a Mejor Sonido por “Sound of metal”

Los premios Bafta, que galardonan al cine británico e internacional, dieron a conocer este sábado a los ocho primeros ganadores, antes de la gran gala que tendrá lugar este domingo.

Entre los ganadores están los mexicanos Carlos Cortés, Michelle Couttolenc y Jaime Baksht, quienes recibieron el galardón al Mejor Sonido por la cinta Sound of Metals, dirigida por Darius Marder.

A BAFTA win sounds good! Sound of Metal picks up the award for Sound. #EEBAFTAs pic.twitter.com/CXa2EQhHUF

— BAFTA (@BAFTA) April 10, 2021