Causa molestia a Marlenne de Mejía.

Le contesta con cierta molestia al presidente la Sra. De Mejía Berdeja

Por queeé por queeeé ésta ambición? ¿no que estábamos para defender al pueblo?”, cuestionó Marlenne de Mejía.

Recordemos que alguien hizo una pregunta, algunos piensan que fue una estrategia de Armando Guadiana con Mario delgado, cuando hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador se desmarcó del candidato del PT al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía.

Luego Marlenne de Mejía vuelve con otro comentario y dice :

Pero solo aclarar de que yo no tengo relación con Ricardo Mejía, no tengo relación”, señaló.

Todo comienza porque en conferencia matutina le reprochó a Ricardo Mejía que se fuera del Gobierno sin decirle adiós.

Aunque después de las palabras en tono elevado le contesta a AMLO, decide más tarde la esposa de Ricardo Mejía ofrecer una disculpa al presidente López Obrador.

“A título totalmente personal; señor Presidente Andrés Manuel López Obrador le pido una disculpa por defenderle de esto y pensar que eso iba en contra de lo que considero lealtad y aprecio, de haber sabido que así tenía que ser nuestra postura, aún así no lo habría hecho, por respeto a su persona. Dios me lo bendiga siempre y aunque allá sea una farsa el NO mentir, NO robar, NO traicionar, que el Pueblo manda y que el Pueblo decide aquí si seguimos firmes con esos principios, mensaje de alguien que le apreció bonito y de alguien que le mostrará cómo se corrompió su partido en el Estado, van las pruebas de los moches en el area de finanzas por parte de Diego del Bosque y de la corrupción de Reyes Flores Hurtado cuando estuvo en la Dependencia de Bienestar a cargo de los Programas Sociales en #Coahuila