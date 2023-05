Manda Tribunal Electoral retirar mañaneras donde AMLO llamó al voto El documento señala: “En ese tenor y de un análisis preliminar bajo la apariencia del buen derecho, es posible advertir que los hechos denunciados pudieran ser contrarios a las disposiciones constitucionales, en razón de que aparentemente se está solicitando votar por determinados institutos políticos, así como no votar por otras opciones políticas que son de índole electoral que de ninguna forma pueden ser parte del ejercicio de comunicación de transparencia y rendición de cuentas, por el contrario, éstas pudieran afectar la equidad en la contienda electoral o influir en las preferencias de la ciudadanía en el marco del actual de los procesos electorales locales actualmente en curso. La votación del proyecto se realiza en una sesión no presencial, y aún faltan por pronunciarse dos magistrados para que se emita la sentencia definitiva.

