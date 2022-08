El ex presidente francés Sarkozy comentó claramente algo que todo México sabía que el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, era el hombre fuerte o como dijo el brazo derecho de Felipe Calderón, luego de las declaraciones del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy lo hablo directo como lo vino haciendo desde hace años afirmó que el ex funcionario de seguridad federal era más poderoso que el presidente.





No es algo inédito, que se le atribuya al ex presidente de Francia, ya se había dicho aquí, tenía mucha fuerza incluso el presidente de México @lopezobrador comentó que García Luna, era el mero mero en tiempo de Felipe Calderón hasta puedo repetirlo: era el hombre fuerte y su brazo derecho del ex político que ha callado ante la detención de su confidente de política en tiempos de su mandato 2006 a 2012