Calibre 50 lanza convocatoria para encontrar un nuevo integrante tras salida de su vocalista

Y finalmente, Muñoz aseguró que decidió dejar Calibre 50 por respeto a sus compañeros. “Yo no soy nadie para de repente decir: ‘oye, por mi condición mental o por mi capricho, ahora quiero grabar con mariachi aunque a ustedes no les guste’, ahí fuera muy irrespetuoso de mi parte, es por eso que cuando nos sentamos les dije, ‘yo traigo otras ideas’”, reveló el exvocalista.

“Yo me enfoqué tanto en la música, en la grabación, en la producción, en escribir, en los estudios, que ese es mi fuerte y no me quiero salir de ahí, porque ahí estoy feliz”, dijo el cantante.