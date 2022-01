Vacuna Pfizer contra covid para niños desde 5 años, autorizada para países que estén listos: OPS

Durante la conferencia de prensa, los expertos de la OPS destacaron que las personas que no se vacunan tienen 68 veces más posibilidades de morir por SarsCov2 que las no vacunadas.

“Con millones de niños que aún no han regresado al aula y cada día que estos niños dejan de asistir a la escuela, tienen una mayor posibilidad de que dejen para siempre la escuela y no regresen con consecuencias que duran toda una vida. Además, la salud psicológica de los niños se ve afectada en gran medida y esto puede tener consecuencias a largo plazo”, explicó Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud.