Si Carlos Loret es un hampon como voy a aceptar que me entreviste:AMLO.

Negó rotundamente López Obrador que le otorgue entrevista alguna a Carlos Loret de Mola, como cree no me voy a reúnir con malandros.

Comentó Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar por Loret, No lo quiero ver, es más es un hampon, me reservo el derecho de admisión, aquí si me reservo el derecho de admisión, no puedo reunirme con bandoleros, no puedo reunirme con malandros, no, no, no, nada, nada, expresó López Obrador, riéndose.

El mandatario expone nuevamente el cambio de propiedades, me voy a rayar dice, entre los del periodista y el de su familia, sabemos que el periodista Carlos Loret tiene departamento qué paga de atención más de lo que gano como presidente. Afirmó.

