Celia deja una persona desaparecida y diversos daños a su paso por Oaxaca

“Se tomaron todas las precauciones, se les dijo a los compañeros que valoraran primero el río si no estaba muy crecido para que no se arriesgaran a cruzarlo ¿no? pero afortunadamente ya había bajado, estaba arribita de la rodilla, hicieron muy bien la maniobra y se logró cruzar a las personas”, explicó Roque Pineda Ruiz, comandante de Bomberos de San Pedro Pochutla.

You may also like