Segob anuncia creación de la Comisión Nacional Antiextorsión

Cuestionado sobre la inseguridad en San Luis Potosí, dijo que el gobernador ha logrado que no aumente el número de homicidios dolosos, cerca de 500 en 8 meses , y reconoció que esta es grave, más no crítica.

“Todavía se está trabajando, se está bosquejando, todavía no sabemos, no definimos cuántos elementos tendrá a nivel nacional pero el compromiso es que inicie acá en San Luis Potosí”, detalló Adán Augusto López, secretario de Gobernación.