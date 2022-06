‘Checo’ acepta su ‘error’ tras percance en el Gran Premio de Canadá

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez , segundo en el Mundial de Fórmula Uno, que saldrá decimotercero este domingo en el Gran Premio de Canadá, el noveno del año, declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, tras accidentarse y quedar eliminado en la Q2 de la calificación, que “fue doloroso”, que fue su “culpa” y que “lo” siente “por el equipo”.

My mistake, feel bad for the whole team. Tomorrow is a new day and I’ll do my best to minimize the damage #nevergiveup #CanadianGP

Mi error, lo siento por todo mi equipo. Mañana es un nuevo día y daré todo por minimizar el daño pic.twitter.com/21OK1oeeMJ

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 19, 2022