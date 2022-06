Mara lezama agradece en gira a la gente de Quintana Roo por confiar en la 4 transformación.

LA GOBERNADORA ELECTA MARA LEZAMA REFRENDA SU COMPROMISO CON QUINTANA ROO.

Por: Antar M. Nacif /18/06/2022.



No les voy a fallar y se compromete a trabajar como lo viene realizando la 4 transformación en México.

Sus líneas que son:

No robar.

No mentir, no traicionar

al pueblo de México y de la mano con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, los presidentes municipales y el Congreso del Estado para que se logre cumplir las metas en Quintana Roo.

Afirmó vamos a hacer que crezca este estado, ahora lo más importante que los necesitamos unidos frente a opositores disminuidos, que nos atacaron sin parar en la campaña, ahora están apagados y enojados, estoy segura que van a querer lastimar estos gobiernos de la 4t.

La gobernadora electa refrendó su compromiso con las mujeres.

Hoy me tocó a mi ser la primera de muchas gobernadoras que llegarán a Quintana Roo de eso estoy segura, en Morena las mujeres no somos cuota, somos seres humanos que valemos y hoy seremos mayoría en el congreso local.

También agradeció a cada uno de la gente de cozumel, playa del carmen, tulum, que dieron la confianza para ganar con una gran mayoría, y que una vez más salieron a defender su voto y hoy vuelven a decidir por la Cuarta Transformación como es en otros estados que ya gobiernan mujeres, viene una época de lucha por recuperar nuestro estado.

La bella riviera maya seguro llegará un tiempo de cambio..

