Christian Nodal llora en concierto por bullying en su contra: “Falta empatía en este mundo”

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto ni video cuando están actuando como ser humano, ¿entienden?”

“Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy, ¿entienden? No es justo que por sacar dinero hablen mier** de mí, yo no soy un ser humano mier**. Soy un ser humano como todos ustedes, con sus errores y defectos. Yo sólo interpreto mis letras y mi música “.

“ A mí los medios no me quieren , pero la realidad es otra,” dijo el artista de música regional que este mes figura en la portada de la revista especializada Rolling Stone.