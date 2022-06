Fuga de gas tóxico deja al menos 13 muertos y 250 lesionados en puerto marítimo de Jordania

Una grúa que cargaba tanques de cloro en un barco en el puerto de Áqaba, Jordania, dejó caer el lunes uno de ellos, provocando una explosión de humo tóxico que mató a por lo menos 13 personas y causó lesiones a unas 250, según las autoridades.

Un video difundido por la televisión estatal mostró el momento en que el tanque explotó, haciendo que los trabajadores portuarios corrieran para escapar de la nube tóxica. Unas 200 personas fueron hospitalizadas.

La Dirección de Seguridad Pública, que inicialmente describió el incidente como una fuga de gas, dijo que las autoridades acordonaron la zona después de evacuar a los heridos y enviaron especialistas para manejar la situación.

La televisión estatal jordana dijo que 13 personas murieron. Al-Mamlaka TV, otro medio oficial, dijo que 199 personas seguían siendo atendidas en hospitales. La Dirección de Seguridad Pública dijo que un total de 251 personas sufrieron lesiones.

El doctor Jamal Obeidat, un funcionario de salud local, instó a las personas a permanecer en interiores y cerrar ventanas y puertas. La zona residencial más cercana está a 25 kilómetros (15 millas) de distancia.

Poisonous gas leak , Jordanian port of aqaba. Ten people have been killed and more than 251 others injured by a toxic gas leak at Jordan’s Red Sea port of Aqaba. pic.twitter.com/yR4CTNaJH5

— Jahidhussain (@JahidHussain2) June 27, 2022