Si ha utilizado el producto antes referido, reportar cualquier reacción adversa o malestar causado tras el uso de este medicamento al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx Al Sistema Nacional de Salud Público, distribuidores y farmacias: En caso de identificar el producto Cialis (Tadalafil), con las características antes citadas no adquirirlos, en caso de tener en existencia en almacén, inmovilizarlo y contactarse con esta autoridad sanitaria, así como realizar la denuncia sanitaria a través de la página: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias Reiteró a la población adquirir el producto con proveedores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, mismos que deberán contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, así mismo, contar con la documentación de la legal adquisición del producto. Esta dirección mantiene acciones de vigilancia para evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente y asegurar que no representen un riesgo a la salud de las personas.

Ello, ya que al realizar el comparativo con la muestra de retención, identificó irregularidades en el empaque primario y secundario, concluyendo que se tratan de productos falsificados. Asimismo, informó que el lote A890217K en presentación frasco con 30 tabletas es falsificado, teniendo en cuenta que no se encuentra autorizada dicha presentación en territorio nacional. Agregó que para identificar el producto falsificado, los usuarios interesados deben de observar lo siguiente: El empaque secundario (caja) presenta una estampa como holograma, además, carece de leyenda de vía de administración y la presentación del empaque primario (frasco) no está autorizada para su distribución en territorio nacional. En este sentido, también se recomienda a la población: En caso de contar con el producto Cialis® (Tadalafil) con las características antes citadas, suspender su uso y contactar con el profesional de la salud para continuar con su tratamiento médico.