Color de piel influye en el éxito de latinos en EEUU, revela estudio

Laura E. Gómez, profesora de derecho y autora del libro “Inventing Latinos: A New Story of American Racism”, elogió el estudio de Pew, señalando que se basa en datos rigurosos.

El modo en que se representa a las personas de piel oscura en el cine y la televisión -si es que se hace- también influye en cómo las percibimos, dijo Flores-Yeffal. La película “In the Heights” no fue la excepción: En la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses, los latinos de piel más oscura están sobrerrepresentados en personajes secundarios o como gánsteres, mientras que los de piel más clara tienen más probabilidades de tener papeles destacados, incluso cuando los latinos en general están subrepresentados.