Sonora alista protocolo de seguridad para la reapertura de la frontera con EEUU

En el estado de Sonora inicia un operativo carretero por parte de la Guardia Nacional , esto previo a la apertura de la frontera con Estados Unidos a viajes no esenciales, en los operativos se está vigilando que los automovilistas porten el cinturón de seguridad, que no manejen a exceso de velocidad y también se aplica el operativo carrusel.

