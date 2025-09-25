Con Ana Paty Peralta Cancún un pueblo que hoy renace y crece a pasos agigantados.

Ana Patricia Peralta hace renacer este bello caribe con un pueblo Maya que hoy crece con la belleza de sus tradiciones y costumbres respetando su cultura, bienvenid@s a Cancún.

Columna: Prediccion política.

Por Antar Moises N.

Desde que Ana Patricia Peralta asumió como presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, se ha visto obligada a sortear tanto las expectativas generadas por su campaña como los desafíos estructurales de una de las ciudades más importantes de México o diríamos la más importante.

Su gestión hasta el momento revela una mezcla de logros palpables, promesas cumplidas a medias, y obstáculos que siguen latentes.

Podemos ver el esfuerzo que realiza la municipe en su administración, buscando la cercanía con el pueblo.

Con programas de apoyo social que son necesarios para salir adelante, becas, ayudas a la comunidad, incluso atención legal, al igual con acciones en colonias que antiguamente estaban rezagadas y desde la llegada de Mara Lezama, ahora con Peralta están presentes y se brinda atención constante.

Así mismo estudie su labor donde veo como ha impulsado obra pública con sentido banquetas, alumbrado y atención en señalamientos para personas con discapacidad, etc.

La presidenta ha señalado que la seguridad es uno de los pilares de su gobierno.

Ha promovido la expansión del sistema de videovigilancia, la mejora de prestaciones para policías, no menos importante la construcción de nuevas estructuras como comisarías del C-4, especialmente en zonas estratégicas como la Zona Hotelera o la Supermanzana 260.

Recordemos que Benito Juárez es un municipio que hoy se conoce como Cancún, que no sólo vive del turismo de sol y playa, esto Peralta lo reconoce.

En varias entrevistas ha señalado lo importante que es el apoyo turístico por la economía local, lo deportivo, cultural y mejorar las condiciones de movilidad para la ciudadanía como la infraestructura pública para responder al crecimiento de los habitantes juarences.

Además, se ha realizado un alto desembolso histórico en obra pública municipal no detenemos el avance comento se invierten millones de pesos para modernizar calles, avenidas, como en zonas faltas de seguridad y servicios básicos.

Observó que algunos proyectos han sido bien recibidos y la gente lo agradece en redes sociales o de forma personal como el rescate y rehabilitación de áreas verdes, campaña de reciclaje (Reciclatón) limpieza de playas; también obras como la del Ombligo Verde,

Se trabaja en rescatar identidades locales y pulmones urbanos de Cancun.

Se ha visto en momentos difíciles con presencia física e institucional ante fenómenos naturales ante tormentas fuertes con precipitación atípica Bomberos, Obras Públicas, Servicios Públicos, Tránsito, buscando cuidar a la población de daños físicos.

Aunque ha habido inversión social y obras, muchas colonias aún reclaman servicios básicos como infraestructura urbana, alumbrado, drenaje, etc.

La magnitud del rezago heredado del pasado es grande, con la labor diaria está dando prioridad a cada necesidad del pueblo.

Si bien los indicadores han mostrado reducción de diversos delitos en su mandato local como ha señalado, la percepción ciudadana muchas veces va por otro camino, y los bots en redes buscan desestabilizar y buscar que los habitantes entren en pánico y culpen a su presidenta, sin hay mucho por hacer, también debemos reconocer que se trabaja día a día con el gobierno estatal y federal con estrategias tecnológicas, cámaras y mayor personal buscando justicia pronta, eficacia operativa, combatir la impunidad, también la mayor parte de ello, depende del gobierno federal como son los delitos de alto impacto.

Veo que hacer nuevas obras sin descuidar lo que ya está como son Calles, banquetas, drenaje, señalizaciones, alumbrado, debemos reconocer que muchas veces el deterioro ocurre más rápido que la reparación.

Para que la infraestructura rinda en el tiempo, se necesita sistema de mantenimiento constante, sin duda están trabajando en ello, me comento su secretario Pablo Gutiérrez, lo más importante es nuestro pueblo y no descansamos queremos y atender al turismo para bienestar de las familias cancunenses.

Debemos ver como Benito Juárez crece de forma rápida la población, en número de visitantes, pobladores qué deciden vivir en esta tierra y turistas que viven por tiempos prolongados, para todos debemos trabajar día a día y brindar la atención en los servicios que requiere nuestra gente.

Sin duda es presión constante para no detener la marcha en los sistemas de agua potable, energía, residuos, transporte, lo más importante espacios para vivir.

Los proyectos verdes y ambientales son positivos, pero requieren escala, recursos y una política urbana clara para evitar una expansión urbana caótica qué esa no busca el gobierno de Ana Patricia Peralta.

Hoy en día en la pelea política provoca constante desconfianza en las instituciones municipales por ello es fundamental que los proyectos, convenios, licitaciones y apoyos sociales sean claros, auditables, con participación ciudadana tal como buscan que se realice en su administración.

Al igual la municipe habla de los esfuerzos por brindar apoyo a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y la niñez son prioridad, lo ha externado en distintas ocasiones.



Ana Patricia Peralta está en un momento crucial de su administración, al buscar consolidar las promesas que aún faltan y se está trabajando en ello sin dejar atrás a Cancún lo vean no solo como destino turístico, sino como una ciudad viable para vivir, con justicia social, seguridad, servicios y oportunidades. Hasta ahora hay señales alentadoras de un gobierno más cercano y eso no está en duda, al ver como se mueve la presidenta por las calles y atiende con afecto a cada persona que se acerca a comentarle sus necesidades.

Seguramente el juicio vendrá con la continuidad de esas acciones, con la capacidad de transformar con la respuesta concreta a los rezagos históricos que dejaron en el pasado y hoy buscar reformar este bello municipio maya del caribe como un lugar seguro y con una tecnología vanguardista, sin duda se lo merecen por ser una de las ciudades que reciben miles de visitas por semana,esto se traduce en economía para la gente trabajadora.

Cancún no solo es playa y turistas, hay una ciudad con personas que son trabajadores serviles, atentos y te reciben con los brazos abiertos, sin duda la presidenta tiene ante sí el reto de convertir promesas en resultados tangibles para cada cancunense, no solo para los sectores más visibles, ella lo comento desde el principio, para todos y todas trabajamos, así lo está realizando sin descanso.

Lo veo entre redes sociales y habitantes que día a día comentan los cambios que se viven desde la llegada de la 4ta Transformación a Benito Juárez Cancún y tu haz visitado este municipio Maya con una gran magia y misticismo en su historia, seguramente serás bienvenida o bienvenido, visitalo, te sorprenderas de los cambios que existen hoy en día.

