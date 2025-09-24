Detienen en Guanajuato a Genaro N. Alias el silencio.

En Uriangato, Guanajuato, fue detenido Genaro “N”, alias El Silencio.

Es señalado como uno de los principales generadores de violencia en los estados de Michoacán y Guanajuato, así como objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Según las autoridades, el presunto criminal está vinculado con diversos delitos, entre ellos homicidios, robo en cajeros automáticos y la privación ilegal de la libertad de dos agentes de la SSPC, ocurrida el pasado 4 de septiembre en Álvaro Obregón, Michoacán. Además, se le relaciona con al menos 10 carpetas de investigación por narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado. La captura fue posible gracias a labores de inteligencia y coordinación interinstitucional en las que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional,

la Secretaría de Marina,

la Guardia Nacional,

el Centro Nacional de Inteligencia,

la Fiscalía General de la República,

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,

la Fiscalía General del Estado de Michoacán y

la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #omargarcíaharfuch