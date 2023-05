Creel prefiere proteger a ministros y sus familias qué ganan 500 mil pesos que realizar 6 grandes hospitales públicos.

20 mil millones alcanzarían para 6 grandes hospitales públicos equipados dice López Obrador.

En la mañanera de este viernes el presidente de México le contesto a Santiago Creel Miranda.

Yo Invité al diputado Creel para hacer la gestión y desaparecieran el fideicomiso de 20 mil millones de pesos que tienen en la Corte, 20 mil millones de pesos que alcanza para construir seis grandes hospitales y equiparlos.

Seis grandes hospitales y porque los ministros de la Corte ganan 500, 600 mil pesos como los afectaría, acaso todo el fideicomiso es dinero de ellos.

Vieron su video, Manda a decir que me acompaña a ver a la presidenta de la Corte, no, no, no, además fíjense en la manipulación y su mentalidad de esta gente, según lo que yo quiero es perjudicar a las familias de los trabajadores de la suprema corte de la nación.

El presidente piensa que su propuesta para la reducción de salarios de los ministros no perjudicaría a sus familias, pues actualmente perciben 50 veces más ingresos que el promedio del trabajador en México, que es de 16 mil pesos mensuales.

Que podemos esperar del panista qué desea quedar bien con sus amigos del poder judicial.

