Cumbre de Líderes: Lo que Dejó Reunión de los Tres Amigos

No es un asunto sólo de Estados Unidos; es que si no enfrentamos este problema, este flagelo, lo vamos a padecer nosotros también

Por su parte, López Obrador agradeció que no se construyera “ni un metro de muro” , aludiendo a las acciones que realizó Trump durante su mandato. Y se sumó a las prioridades de EUA de combatir las muertes por fentanilo, droga producida en México, pero no muy consumida en el país, ya que para los cárteles es más lucrativo exportarla.