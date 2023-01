Según se reportó, los cadáveres estaban esposados, dentro de una camioneta, después de estos sucesos persiguieron a unos delincuentes que al parecer tenían una Granada y amenazaban con hacerla explotar, se escuchan balazos, pero no sabemos qué sucede hasta este momento que las autoridades no dan ninguna parte informativa sobre estos hechos y continúan los operativos en la ciudad de córdoba veracruz entre los 3 niveles de gobierno.

You may also like