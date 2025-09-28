Dejan sola a Sandra Cuevas pero que tal cuando se sirvieron del poder el PRIAN y el caído PRD.

Acusaciones de abuso de autoridad, violencia y uso ilegal de fuerza pública, así transcurre el mandato de la Cuahutemoc con Sandra Cuevas.

Diputadas señalaron que su equipo golpeó a un ciudadano que paseaba con su mascota.

Se acusa que su administración ha acumulado varias denuncias de ciudadanos, comerciantes, empresarios por intimidad o extorsiones relacionadas con operativos como el “Operativo Diamante”.



Investigaciones por presunto lavado de dinero, irregularidades empresariales.

Su empresa matriz, Sandra Cuevas Diamond Group, está bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posibles operaciones de lavado de dinero.

Se señaló que de las empresas que integran ese grupo empresarial, no todas tienen registro oficial a su nombre.



Hubo medidas legales y administrativas en su contra

Fue suspendida temporalmente de su cargo como alcaldesa (Cuauhtémoc) por delitos como abuso de autoridad, discriminación, robo, entre otros.

Se le impusieron medidas cautelares: no salir del país, firmar cada dos meses, suspensión de funciones en lo que dure el proceso.



Declaraciones de Cuevas negando los señalamientos

Ella ha dicho que muchas de las acusaciones son persecución política.

Ha pedido transparencia y pruebas, por ejemplo ante la UIF, para ver qué hay efectivamente documentado.







Dónde está la unidad por qué no todos salen a manifestarse

Partidos que la apoyaban sus aliados: Ha denunciado traición dentro de los partidos que la respaldaban como PRI, PAN, PRD, diciendo que la abandonaron.

Simpatizantes: tiene seguidores que defienden su gestión, especialmente quienes consideran que ha buscado ordenar la vía pública, espacios públicos, etc., y la acusan de ataques “políticos” más que legales.

Algunos han documentado los casos en su contra y la crítica pública existe, pero la unidad para exigir rendición de cuentas depende también de la fuerza institucional, de las denuncias, etc.