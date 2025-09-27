Huacho Diaz Mena un hombre de familia que esta  enamorado de Yucatán.

Es tiempo de Yucatán y Renacimiento Maya llega con Huacho.

Diaz Mena un hombre de familia que esta enamorado de su estado.

Al cumplir poco más de un año al frente del gobierno estatal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena ha puesto sobre la mesa un ambicioso proyecto llamado Renacimiento Maya, con promesas de transformación profunda, justicia social, desarrollo económico equilibrado, atención al campo, impulso educativo, y acercamiento al pueblo.

Estos son algunos de sus avances y retos

que empiezan a perfilar lo que podría ser una gestión que marque diferencia, si logra mantener consistencia y cumplir con lo que ha planteado, no dudo que así será.

Recalco qué hay muchos logros destacables

Uno de los temas en los que más ha avanzado el jefe de estado las necesidades del sector agropecuario, ganadero y apícola.

Según los reportes oficiales qué me llegan, de los 118 compromisos trazados al inicio de su gobierno, alrededor de 77 ya están en ejecución, lo que representa un avance de aproximadamente 65 %, eso es bastante comparado con otros gobiernos de México.

Renacimiento del Campo Yucateco es una inversión en infraestructura agrícola, distribución de alimentos, así mismo pacas para ganaderos, programas de riego pequeño, apoyo con insumos.

Caminos saca cosechas: pavimentación o mejora de caminos rurales en municipios como Tekax, Ticul, Akil, etc.

Para facilitar traslado de productos y reducir costos.

Mecanización agrícola: para productores que no tienen acceso privado a maquinaria, lo que puede mejorar productividad.

El gobernador Díaz Mena ha puesto al magisterio en el centro de su agenda.

Ha reconocido décadas de servicio docente, prometido inversión en formación, infraestructura, tecnologías educativas, apertura de nuevas universidades y un montón de trabajo que esta logrando con su perseverancia por cambiar y ayudar a su gente.

Igualmente ha ofrecido becas, movilidad académica, y una mayor oferta educativa para que jóvenes en zonas alejadas no se queden sin oportunidades.

Veo en mis lecturas como el gobierno de Yucatán ha sostenido mesas de trabajo con Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext para promover polos industriales, atraer inversiones, fomentar innovación tecnológica y cadenas productivas.

Esa visión apunta no solo a crecimiento económico, sino a que sea sostenible e inclusivo, considerando impacto ambiental,

la participación de comunidades locales.

Díaz Mena se ha planteado desde su campaña y toma de posesión como un gobernador cercano a la ciudadanía. Ha recorrido municipios, escuchado demandas, comprometido que su gobierno atendería directamente al pueblo, y ha enfatizado su origen y recorrido como parte de su identidad política, es pocas palabras, esta trabajando con dedicación cada día.

Se le ha dado importancia a las comunidades mayas, el sur del estado, mujeres, jóvenes, como grupos históricamente olvidados.

Incluso figuras de otros partidos, como Rolando Zapata Bello le reconocen su trabajo realizado.

Aunque ya hay avances (65 % de compromisos en marcha), no todos los compromisos tienen el mismo grado de impacto ni claridad en su ejecución. Algunos sectores esperan resultados más tangibles (mejoras en salud, infraestructura rural, servicios básicos) que no siempre se traducen con la rapidez esperada, la realidad es que esta haciendo que todo suceda rápido y algunas cosas están un poco lentas, pero seguramente pronto estarán en camino para completarlas.

Aunque faltan cosas por hacer en zonas rurales y comunidades alejadas qué necesitan mayor acceso al sistema de salud, medicamentos, especialistas, infraestructura hospitalaria. Este es uno de los retos más complejos de corto plazo, que me comentan personas dentro del gobierno que están en marcha y buscan terminar todos los proyectos para estas personas de lugares vulnerables, serranos.

Yucatán esta en listo para mejorar caminos, servicios públicos, conectividad eléctrica, agua potable, transporte, tecnología, son retos que implican no solo inversión, sino logística y gobernanza fuerte, muy pronto esto se logre concretar.

Hay planes para los programas económicos, con ello crecen los retos ambientales: conservación del agua, protección de ecosistemas, bosques, manglares, evitar daños al medio ambiente.

Se requerirá asegurar que el crecimiento no vaya en detrimento de la naturaleza, especialmente en zonas costeras, selvas y áreas indígenas.

Administrar bien implica también transparencia, que los apoyos lleguen, que no haya corrupción ni duplicación de programas. En muchas administraciones, ese ha sido el talón de Aquiles.

Díaz Mena ha declarado que no habrá cabida para la corrupción en su gobierno.

Si el gobernador Huacho, logra sostener lo ya arrancado, profundizar los beneficios del campo, reducir significativamente las desigualdades, modernizar servicios públicos, especialmente salud y educación, y manejar con cuidado el crecimiento industrial y económico para que sea realmente sostenible, entonces tiene posibilidad de quedar como un gobernador que dejó huella positiva para Yucatán y eso que apenas empieza su trabajo.

El proyecto Renacimiento Maya tiene potencial, existen varias dimensiones como

la económica, social, cultural, ambiental.

Con eso demanda continuidad, buena gestión, honestidad, transparencia, participación ciudadana, adaptación a problemas imprevistos, y la habilidad de hacer alianzas municipales, federales, sector privado, sociedad civil.

Joaquín “Huacho” Díaz Mena ha arrancado su sexenio con energía, con compromisos ambiciosos, con avances reales en algunos sectores clave, y con expectativas altas por parte de los yucatecos.

No dudo que esté gobernador dejara un legado enorme de continuar como va.

Bienvenid@s a Yucatán.

Por: Antar Moises N.

