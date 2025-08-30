Denuncian a Cabeza de Vaca exgobernador de Tamaulipas.

Denuncian a exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca por desvío de 343 mdp en hospitales

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, junto con varios exfuncionarios de su gabinete, fue denunciado por el presunto desvío de 343 millones de pesos que estaban destinados al mantenimiento y operación de hospitales públicos en la entidad.

De acuerdo con la denuncia, se detectaron diversas irregularidades en el manejo de los recursos, entre ellas: contratos inflados, documentos sin firma y falta de comprobación del gasto, lo que derivó en la desaparición del dinero asignado al sector salud.

Los señalamientos apuntan a que, mientras los hospitales enfrentaban carencias en insumos, medicamentos y equipo médico, los fondos habrían sido utilizados de manera indebida por la administración panista.

Las autoridades correspondientes darán seguimiento a la investigación para determinar las responsabilidades