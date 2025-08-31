Borracho el alcalde Miguel Hidalgo lo corren los ciudadanos.

Alcalde Mauricio Tabe acude ebrio a evento en Tacubaya; vecinos lo rechazan con gritos de “¡fuera!”

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, fue señalado por acudir en presunto estado de ebriedad a un evento público realizado en la colonia Tacubaya, lo que generó molestia entre los asistentes.

Durante el acto, los pobladores comenzaron a reclamarle y a lanzar gritos de “¡fuera!”, evidenciando el malestar por la conducta del edil emanado del PRIAN.

En redes sociales, los usuarios compararon la actitud de Tabe con la del expresidente Felipe Calderón, a quien se le ha señalado en distintas ocasiones por presentarse bajo los efectos del alcohol en eventos públicos.

El incidente se suma a las recientes críticas hacia el alcalde, quien ha sido cuestionado por su estilo de gobierno y por el manejo de conflictos vecinales en la demarcación.

Que opinan

elcambiodemexico #noticias #MiguelHidalgo #MauricioTabe