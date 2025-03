Desde tabasco Sheinbaum defiende a López Obrador

Claudia Sheinbaum Pardo defiende nuevamente al ex presidente Andrés Manuel López Obrador el aprendió a luchar por los derechos del pueblo, superar el modelo neoliberal que tanto daño le causó a nuestro país y nació un gran líder, gracias al cariño y fe en la 4ta Transformación del pueblo mexicano, dejando una huella imborrable. Recordó que #LópezObrador siempre dijo que no quería que su nombre estuviera en calles, parques o estatuas, está muy claro que su legado permanecerá en el corazón de los mexicanos por generaciones. Aseguró que, a pesar de las campañas negativas de sus adversarios, el pueblo está más empoderado que nunca. Sheinbaum también destacó que el expresidente sentó las bases de la 4T, ahora está trabajando en un libro sobre el Humanismo Mexicano, que promete ser una contribución valiosa a la historia y la cultura de México. Que opinan que nuestra presidenta defienda al ex presidente López Obrador. Www.elcambiodemexico.com

