¿Detectan en España primer contagio de cólera después de más de 40 años?

Los brotes puntuales de la enfermedad no son infrecuentes, especialmente en los países en desarrollo o en las zonas de guerra, donde a menudo no se dispone de tratamiento.

“Tras los análisis correspondientes, se ha determinado que el agente patógeno de este caso es Vibrio cholerae 01 no toxigénico y, por tanto, no se considera un caso de cólera, sino de una gastroenteritis por vibrio”, dijo el Ministerio de Sanidad español en un comunicado.