Detectan venta de ‘tortillas pirata’ en Sinaloa y Durango, hechas de olote

“De hecho, acabamos de cambiar la tortilla por el hecho de que le estaban metiendo mucha agua a la tortilla y me estaba generando más merma, la tortilla con bastante humedad hace que no me rinda en el comal y se reviente”, comentó una vendedora de tacos en Culiacán.

“Si nos han traído pero de volada nos damos cuenta cuando anda la pirata, es un poco más barata, no nos funciona a nosotros la tortilla esa, en lugar de ahorrar venimos perjudicando el negocio, de volada te dicen cambiaron la tortilla, mejor seguimos con la misma, el sabor, y esta se dora un poco más y la otra se quiebra, no agarra el mismo color”, comentó un taquero en Culiacán, Sinaloa.

“Yo no he notado ningún mal sabor en la tortilla, eso de que se haga dura sí”, dijo una clienta de tortillas en Culiacán.