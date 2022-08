Regreso a clases, caro; el precio de todos los útiles escolares se dispara por la inflación

“Hemos subido precios, pero no a la proporción que subieron nuestros costos; la madera ha subido 80%, los fletes 500%, el aumento promedio en los útiles escolares del año pasado a este anda alrededor de un 15%. Yo no creo que recuperemos el volumen en el 22,23, desde luego quizá en el 24”, señaló Diego Céspedes, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina.

“Esta muy cara la mercancía y la gente no tiene el suficiente dinero como para comprar. No estamos vendiendo como otros años, la verdad después de la pandemia todo esto va para abajo”, comentó Marcelina Velásquez, vendedora de útiles.