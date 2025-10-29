Sheinbaum confirma detención de Simón Levy en Portugal; fue por denuncia interpuesta por un particular en CDMX

El empresario y exfuncionario mexicano fue detenido por elementos de Interpol en Lisboa

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la detención de Simón Levy en Lisboa, Portugal, por parte de elementos de Interpol, en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de una denuncia presentada por un particular ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo con la mandataria, el procedimiento se realizó “con estricto apego a los mecanismos de cooperación internacional” y con base en los acuerdos entre la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades portuguesas.

Levy, exsubsecretario de Turismo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, contaba con dos órdenes de aprehensión por presuntos daños a la propiedad y amenazas, así como una ficha roja emitida por Interpol en agosto pasado a solicitud de la FGR.

Fuentes diplomáticas confirmaron que el empresario se encuentra bajo custodia en un centro de retención de Lisboa, en espera del proceso de extradición a México, el cual se realizará conforme a los tratados de cooperación judicial vigentes.

La denuncia que originó el proceso fue interpuesta en la Ciudad de México por un particular, cuyo caso dio origen a las investigaciones que derivaron en la solicitud de captura internacional.