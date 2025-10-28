Gobernar para Maru Campos Chihuahua es un hobbie o que sucede, urge ayuda en las serranias.

Maru Campos un gobierno que olvida las zonas más pobres de Chihuahua.

En Chihuahua, la distancia entre el poder y el pueblo nunca había sido tan grande. La gobernadora Maru Campos, de origen panista, ha hecho de su gestión un ejercicio de imagen más que de resultados. Mientras presume giras y eventos, el estado se desangra entre la inseguridad, el abandono y la pobreza de las sierras.

Los chihuahuenses no ven a su gobernadora, la sienten lejos, desconectada, ausente. Los caminos rurales están destruidos, las comunidades indígenas sobreviven sin apoyo y la violencia no cede. Sin embargo, Maru sigue volando, sonriente en cada foto, como si Chihuahua estuviera en calma.

Gobernar no es acumular millas de vuelo, es dar la cara y responder con hechos. Y ahí está el verdadero problema: los resultados brillan por su ausencia. Chihuahua necesita atención, trabajo de campo, decisiones firmes; no discursos ni promesas.

Hoy el estado corre el riesgo de convertirse en territorio fallido, donde el abandono oficial alimenta la desesperanza. Si Maru Campos quiere figurar en la política nacional, primero debe gobernar Chihuahua. No hay liderazgo posible sin cercanía con el pueblo, ni aspiración legítima cuando el hogar propio está en ruinas.

El mensaje es claro: menos viajes, más resultados. Menos discurso, más gobierno.

#Prediccionpolítica #lacolumna

Por. Antar Moises N.