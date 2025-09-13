Detienen a ex secretario del senador Adán Augusto

Cae ex secretario de seguridad con Adán Augusto

“El Abuelo”, presunto líder de La Barredora

Informa Omar García Harfuch Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de la política de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante el operativo fue detenido Hernán “N”, alias “Requena” o “El Abuelo”, identificado como presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora.

La acción contó con el apoyo clave de la Unidad de Inteligencia Financiera y del propio CNI, además del intercambio de información permitido por la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, lo que permitió fortalecer la estrategia de seguridad nacional.

El Gobierno de México agradeció la colaboración de las autoridades de la República de Paraguay, cuya cooperación resultó determinante para el éxito de la operación.

